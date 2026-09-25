Сын Синди Кроуфорд находился в нелегальном «доме трезвости» перед смертью

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 30 0

Основатель частного учреждения связан с наркотиками и совращением несовершеннолетних.

Где находился Пресли Гербер сын Синди Кроуфорд перед смертью

Фото: www.globallookpress.com/LJ Fotos

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TMZ: умершего сына Синди Кроуфорд разместили в нелегальном «доме трезвости»

Сын супермодели Синди Кроуфорд Пресли Гербер находился не в лицензированной клинике, а в частном учреждении Resolutions Living, которое позиционирует себя как центр восстановления психического здоровья. Об этом сообщили источники TMZ.

По данным издания, окружение Гербера считает, что молодого человека должны были направить в учреждение, имеющее официальное право проводить детоксикацию, консультации, групповые занятия и составлять планы лечения.

Дополнительные вопросы возникли из-за личности основателя Resolutions Living Резы Набави. Ранее ему отказали в выдаче лицензии психолога из-за судимости, связанной с наркотиками.

По информации издания, в феврале 2002 года Набави, которому тогда было 25 лет, был задержан полицией Окленда. Правоохранители обнаружили его спящим в автомобиле в районе, известном случаями незаконного оборота наркотиков и проституции.

В машине вместе с ним находилась 15-летняя девушка. Согласно официальным документам, она заявила полиции, что плохо знакома с Набави и находится под воздействием запрещенного вещества.

Во время обыска автомобиля правоохранители обнаружили наркотики, охотничий нож и пистолет. Набави не стал оспаривать обвинение и получил 36 месяцев испытательного срока. Позже его снова арестовали за хранение наркотиков.

В 2004 году ему отказали в лицензии психолога. Однако в январе 2006 года Набави смог зарегистрироваться как ассистент психолога. Через месяц действие регистрации было приостановлено, а специалисту назначили пятилетний испытательный срок.

Согласно документам, условия испытательного срока включали психологическое обследование, уведомление работодателя о статусе, еженедельный контроль со стороны лицензированного психолога, участие в программе помощи людям с зависимостью, продолжение лечения и выборочные проверки на алкоголь и наркотики.

В декабре 2006 года Набави после выполнения всех требований смог зарегистрироваться в качестве психолога. В 2008 году Калифорнийский совет по психологии досрочно завершил его испытательный срок. Его текущая лицензия, как сообщается, действует до 30 июня 2028 года.

Ранее стало известно, что Пресли Гербер был помещен в Resolutions Living в Санта-Монике в субботу вечером. На следующий день, 20 сентября, он умер.

Также сообщалось, что во время пребывания в учреждении Гербер получил наркотическое вещество. Вскрытие уже провели. Однако результаты пока не опубликованы — коронер ожидает завершения токсикологической экспертизы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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