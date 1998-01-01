Стало известно, где встретит Новый год Владимир Путин

Дмитрий Песков в эфире ВГТРК сообщил, что президент России встретит Новый год дома в кругу родных и близких.

Пресс-секретарь президента отметил, что рабочие встречи российского лидера расписаны вплоть до последних минут года. Среди событий, которые посетит Владимир Путин в канун Нового года, есть спортивные и праздничные мероприятия. Песков отдельно выделил встречу с Александром Лукашенко, которая должна состояться 29 декабря в Кремле.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, как Владимир Путин исполнил мечту мальчика из Ставропольского края Коли Кузнецова.