В России начались самые длинные в наступающем году праздничные выходные

Длительные новогодние каникулы начались у россиян. Отдыхать жители РФ будут десять дней подряд.

Традиционные новогодние каникулы у работающего населения России стартовали 30 декабря. Сначала готовимся встречать Новый год, а далее дружно веселимся и празднуем — от новогодней ночи и до Рождества.

2019 год по количеству выходных дней в новогодние каникулы не стал исключением — зимний отдых окажется самым долгим в году.

Вернуться на работу россиянам теперь предстоит только 9 января. Первая рабочая неделя будет и одной из самых коротких — всего три дня. Согласно производственному календарю на 2019 год, короче будет только рабочая неделя на майских праздниках.

Долгие каникулы — это отличный повод посвятить себя культурному досугу. К тому же, по мнению экспертов по отношениям, для одиноких мужчин и женщин новогодние праздники — прекрасный шанс найти свою вторую половину.