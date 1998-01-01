Производственный календарь на 2019 год радует работающих россиян длинными выходными почти на все праздничные даты. При стандартной пятидневной рабочей неделе в наступающем году выходными станут 118 дней.

В новогодние праздники отдыхать россияне будут до 8 января включительно. Кроме того, выйти на работу нужно будет в среду, так что первая рабочая неделя года будет одной из самых коротких.

Пальма первенства по количеству выходных дней — у майских праздников — в связи с Первомаем нерабочими считаются дни с 1 по 5 мая. В честь Дня победы россияне будут отдыхать 9, 10, 11 и 12 мая.

А вот дополнительный выходной за 23 февраля не предусмотрен, хотя праздник и выпадает на субботу — он перенесен на май. Зато Международный женский день принесет один выходной — нерабочими будут 8, 9 и 10 марта.

Отдохнуть от работы граждане РФ смогут 12 июня и 4 ноября — в День Конституции и в День народного единства.

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