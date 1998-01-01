Опубликован список погибших при крушении вертолета в Бурятии

Стали известны имена пилота и трех пассажиров, погибших в результате крушения вертолета в Бурятии. Трагедия произошла в воскресенье, 30 декабря.
Список погибших:
- Рогов Сергей Александрович, 1955 года рождения — владелец вертолета
- Бондарь Сергей Тимофеевич, 1959 года рождения — пилот
- Шестопалов Михаил Васильевич, 1984 года рождения
- Бурков Сергей Николаевич, 1974 года рождения
Согласно последней информации, вертолет взорвался после аварийной посадки, а не при попытке взлета, как сообщалось ранее. Транспортное средство двигалось по маршруту Верхняя Березовка — Еравна — Верхняя Березовка.
Во время посадки вертолет неудачно попал в воздушный поток, в результате чего его закрутило. Зацепив деревья, воздушный транспорт рухнул вниз и взорвался в момент столкновения с землей.