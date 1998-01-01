Установлена личность владельца разбившегося в Бурятии вертолета

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Хозяином воздушного транспорта оказался известный в республике предприниматель Сергей Рогов.

Фото: Пятый канал, МЧС Улан-Удэ

Подтвердилась личность владельца вертолета, потерпевшего крушение в Бурятии. Транспорт принадлежал известному в республике бизнесмену и меценату Сергею Рогову.

Рогову принадлежит торговый центр People’s Park и сеть магазинов. В результате крушения принадлежавшего бизнесмену вертолета погибли пилот и трое пассажиров, находившихся внутри. Неофициальные источники сообщают, что сам Сергей Рогов также был в числе пассажиров, но официального подтверждения этой информации пока нет.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что утром 30 декабря неподалеку от Улан-Уде разбился частный вертолет. Судно пыталось взлететь, но произошел взрыв.

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