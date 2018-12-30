В МВД рассказали об изменениях в закон о гражданстве

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Согласно законопроекту, с июля 2019 года трудоспособные граждане РФ смогут получать российский паспорт в упрощенном порядке.

Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

В МВД России собираются упростить процедуру получения гражданства родителями граждан РФ. Как сообщает РИА Новости, поправки в закон «О гражданстве» должны вступить в силу с июля 2019 года. В соответствии с законопроектом, получить российский паспорт в упрощенном порядке (до истечения пятилетнего срока с момента получения вида на жительство) смогут трудоспособные родители российских граждан.

В настоящее время таким правом могут воспользоваться нетрудоспособные иностранные граждане, имеющие в России дееспособных сына или дочь, достигших 18-летнего возраста.

Ранее Пятый канал рассказывал о принятом Госдумой законе, наделяющем президента России полномочиями определять категории иностранных граждан, которые могут получить гражданство РФ в упрощенном порядке.

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