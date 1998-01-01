Кадры с места смертельного ДТП с вахтовым автобусом в ХМАО

Видео с места смертельного ДТП на трассе Р-404 «Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск» появились в социальных сетях.

Жертвами столкновения автобуса, двух грузовых автомобилей и легковушки, по последним данным, стали шесть человек, более 20 — понадобилась помощь медиков. В данный момент движение на трассе перекрыто.

Ранее Пятый канал рассказывал, что страшная авария на 820 километре федеральной трассы «Тюмень — Ханты-Мансийск» в Нефтеюганском районе ХМАО произошла вечером 29 декабря.

Одной из вероятных причин ДТП называют плохие погодные условия. Согласно информации Гидрометцентра, в Нефтеюганске -10 градусов, временами идет снег.

На месте ЧП работают сотрудники экстренных служб города.