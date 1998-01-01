В Москву из Багдада прибыл спецборт МЧС с 30 российскими детьми

, 22:37 135

Все ребята, возраст которых от трех до 15 лет, хорошо перенесли долгий перелет.

Фото: RT

Спецрейс МЧС, на котором в воскресенье, 30 декабря, из Ирака вывезли российских детей, приземлился на подмосковном аэродроме Раменское.

Как сообщает МИД РФ, «на родину были возвращены 30 детей, незаконно оказавшихся на территории Ирака со своими матерями, приговоренными там к разным срокам тюремного заключения или находящимися под следствием».

Среди эвакуированных — 16 девочек и 14 мальчиков в возрасте от трех до 15 лет, которые перенесли четыре с половиной часа перелета хорошо, отмечает ТАСС. Также сообщается, что 24 ребенка родом из Дагестана, трое — из Чечни, а также из Москвы и Пензы.

В пути маленьких россиян сопровождала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, а также врачи и психологи.

По словам детского омбудсмена, с возвращенными россиянами будет проведена долгая и кропотливая работа по лечению и реабилитации, в том числе психологической — многие из детей родились в условиях заточения, не получали должного медицинского обеспечения и образования.

В свою очередь посол РФ в Ираке Максим Максимов заявил, что в ближайшее время планируется эвакуация еще 90 детей, оказавшихся в подобной ситуации.

Ранее Пятый канал публиковал видео, как маленькие россияне готовятся к отлету из Багдада в Москву.

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

23:16
Как приготовить «Селедку под шубой» по-классическому рецепту
22:59
«Я не успел понять, что произошло»: Участник о ДТП на Невском проспекте в Петербурге
22:37
В Москву из Багдада прибыл спецборт МЧС с 30 российскими детьми
22:13
Видео: Канатоходец устроил шоу для москвичей над Тверской площадью
21:58
Замминистра экономического развития РФ стала Оксана Тарасенко
21:39
«Зачем этот эпатаж?»: В сети высмеяли Собчак без бюстгальтера — фото
21:13
Момент наезда иномарки на пешеходов на Невском проспекте попал на видео
20:47
Сосулька травмировала голову мужчине на юго-западе Москвы
20:44
Омбудсмен Анна Кузнецова сопровождает 30 российских детей из Ирака в Россию
20:30
Премьера на Пятом: сериал «Барс»
20:09
Астрологический прогноз на первую неделю 2019 года для всех знаков зодиака
19:46
Сергей Устюгов выиграл гонку на 15 километров на этапе «Тур де Ски» в Италии
19:24
Видео: Жуткий клоун распугал детей на новогодней елке в Астане
19:04
Пятый канал подвел итоги 2018 года
19:02
«Мимоза» VS «Хризантема»: Новый взгляд на новогодний салат от Максима Гринкевича
18:59
«До суда гуляю»: подозреваемый в нападении на Птаху Obe1 Kanobe вышел из СИЗО
18:32
Видео: Автомобиль сбил пешеходов на Невском проспекте в Петербурге — очевидцы
18:19
Им закон не писан: Чем прославились главные антигерои 2018 года
18:00
Россия «великая и ужасная»: Кому выгодны байки про «русский след» в мире
17:40
Пейте смузи: Создатель Versus Ресторатор пожелал рэперам не ссорится в 2019 году

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Новый год нон-стоп на Пятом! Фантастическое Новогоднее музыкальное шоу мега-хитов трех десятилетий «Легенды Ретро FM. Лучшее»!

Только для зрителей — встреча с самыми яркими отечественными и зарубежными звёздами 70-х, 80-х и 90-х!

5-tv.ru

Цифры дня

От Твери до Хабаровска «Своим» открыты двери!

Показ премьерных серий детектива «Свои» в Твери, Казани, Новосибирске, Томске и Хабаровске принёс Пятому каналу почётное серебро в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Пятый канал установил несколько рекордов в юбилейный год

Вещатель также стал лидером по длительности телесмотрения.

5-tv.ru

Реклама