В Москву из Багдада прибыл спецборт МЧС с 30 российскими детьми

Спецрейс МЧС, на котором в воскресенье, 30 декабря, из Ирака вывезли российских детей, приземлился на подмосковном аэродроме Раменское.

Как сообщает МИД РФ, « на родину были возвращены 30 детей, незаконно оказавшихся на территории Ирака со своими матерями, приговоренными там к разным срокам тюремного заключения или находящимися под следствием».

Среди эвакуированных — 16 девочек и 14 мальчиков в возрасте от трех до 15 лет, которые перенесли четыре с половиной часа перелета хорошо, отмечает ТАСС. Также сообщается, что 24 ребенка родом из Дагестана, трое — из Чечни, а также из Москвы и Пензы.

В пути маленьких россиян сопровождала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, а также врачи и психологи.

По словам детского омбудсмена, с возвращенными россиянами будет проведена долгая и кропотливая работа по лечению и реабилитации, в том числе психологической — многие из детей родились в условиях заточения, не получали должного медицинского обеспечения и образования.

В свою очередь посол РФ в Ираке Максим Максимов заявил, что в ближайшее время планируется эвакуация еще 90 детей, оказавшихся в подобной ситуации.

Ранее Пятый канал публиковал видео, как маленькие россияне готовятся к отлету из Багдада в Москву.