«Я не успел понять, что произошло»: Участник о ДТП на Невском проспекте в Петербурге

Около 17 часов 30 декабря на перекрестке Невского проспекта и набережной реки Фонтанки произошло страшное ДТП. Иномарка вылетела на тротуар и врезалась в группу прохожих. Что стало причиной аварии — пока не ясно, однако, как удалось узнать 78.ru, один из участников ДТП, убежден, что ехал на разрешающий сигнал светофора и правила дорожного движения не нарушал.

— Я на зеленый свет светофора ехал, был в третьем ряду. Передо мной было еще два ряда. Зеленый загорелся, я начал движение, и тут на огромной скорости проскочил Mercedes. Он прямо передо мной оказался, я не успел ничего понять, — сообщил молодой человек.

В попавшем в ДТП Mercedes помимо водителя, на пассажирском сидении находилась еще и девушка, она также утверждает, что их машина двигалась на разрешающий сигнал.

— Я знаю, что мы ехали на зеленый, и если бы Mercedes немножко не прибавил скорости, то я бы сейчас с вами здесь не разговаривала. Машину от удара развернуло, у нас сработали подушки безопасности, что было дальше — не знаю. Есть свидетели, которые все видели своими глазами и сразу к нам подошли, предложили свою помощь, — утверждает девушка.

В результате ДТП пострадали шесть человек. Среди раненых два ребенка, их госпитализировали в детскую городскую больницу № 19 им. Раухфуса, также по информации Пятого канала, троих пострадавших забрали в Мариинскую больницу, еще одного в НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе.

По факту наезда на пешеходов в центре Петербурга проводится проверка. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил немедленно возбудить уголовное дело по факту ДТП в Санкт-Петербурге, в котором пострадали дети.

Ранее Пятый канал публиковал кадры, на которых виден момент аварии.