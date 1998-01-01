Новогодний эфир: Что посмотреть на Пятом канале 31 декабря

Пятый канал подготовил для телезрителей специальную новогоднюю программу 31 декабря. В канун праздника зрителей ожидают исключительно добрые фильмы, которые подарят хорошее настроение и напомнят любимые киноистории.

Праздничный эфир начнется с самого раннего утра — в 5 часов утра Пятый канал покажет комедийную мелодраму Анны Матисон «Млечный путь».

05:00 «Млечный путь»

«Млечный фильм» — это история о том, как Андрею и Наде удалось сохранить семью в Новый год, несмотря на то, что их брак трещал по швам. Слово «развод» уверенно звучало в их семье, однако в ночь с 31 декабря на 1 января все меняется. Супруги потеряются и найдут друг друга в эту волшебную ночь на острове Ольхон и поймут, что проблемы решаемы, обиды можно забыть, а в жизни есть что-то, куда более важное.

06:30 «Мое родное. Застолье»

Полюбившийся зрителям документальный цикл «Мое родное» с Михаилом Боярским выйдет в эфир и 31 декабря. Программа будет посвящена праздничным застольям. Что пили в новогоднюю ночь раньше и что предпочитают сейчас? Сколько раньше стоил алкоголь? Зрители получат ответы на эти и другие, не менее интересные вопросы.

В канун Нового года о застольях вместе с Михаилом Боярским расскажут Алла Пугачева, Николай Фоменко, Евгения Добровольская, Валерий Баринов и Виктор Логинов.

07:20 «Родной Новый год»

«Родной Новый год» продолжит документальный цикл о главном зимнем празднике. Вместе с Михаилом Боярским о том, как отмечали праздник раньше, вспомнят Алла Пугачева, Гоша Куценко, Анна Ковальчук, Николай Басков и другие российские звезды. Знаменитости расскажут, как охотились за праздничными заказами и украшали стол дефицитом.

08:40 «Моя родная Ирония судьбы»

Фильм «Моя родная Ирония судьбы» завершит новогодний цикл «Мое родное». По сюжету, Михаил Боярский и Дмитрий Губерниев опаздывают на свой рейс и встречают Новый год на борту другого самолета. В необычной атмосфере актер и телеведущий вспоминают лучшие советские новогодние фильмы, а также танцуют прямо в салоне лайнера.

09:55 «Место встречи изменить нельзя»

С 09:55 до 17:00 у зрителей Пятого канала появится уникальная возможность пересмотреть культовый криминальный детектив. Убийства, засады, погони, перестрелки на фоне послевоенной Москвы — фильм Станислава Говорухина просто создан для тех, кто не любит мыльные оперы.

17:00 Супердискотека 90-х

Вечер 31 декабря зрители Пятого канала завершит праздничная зажигательная дискотека. Яркое ретрошоу с участием группы «Руки Вверх!», Юли Волковой из t.A.T.u., «Дискотеки Аварии», «Рок-острова», Шуры, Klubbheads и многих других зарядят позитивом в преддверии боя курантов.