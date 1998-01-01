Стало известно, почему Сашу Савельеву из «Фабрики» заменили на другую солистку

Известная российская певица Саша Савельева не выступала с группой «Фабрика» на последних нескольких концертах. Вместо нее с коллективом на сцене блистала другая певица. Фанатов артистки эта ситуация очень озаботила и они предположили, что 35-летняя певица покинула группу. Тому также поспособствовали и слухи о беременности исполнительницы.

Однако, как оказалось, об уходе Савельевой из группы пока речи не идет. Солистка не смогла присутствовать на последних выступлениях из-за болезни, пишет портал 7days.ru. Сама артистка отметила в Instagram, что предновогоднее время — для нее «самое насыщенное и сумасшедшее» в году. Вероятно, Савельева просто не выдержала перенапряжения из-за праздников. Фанаты надеются на ее скорейшее возвращение на сцену.

Ранее Пятый канал рассказывал, как Саша Савельева прокомментировала свою беременность.