«Неудачное фото»: Певица Саша Савельева прокомментировала свою беременность

Певица Саша Савельева прокомментировала появившуюся в СМИ информацию о том, что она якобы находится в «интересном» положении, пишет Дни.ру.

Журналистам удалось дозвониться до 34-летней участницы популярной группы «Фабрика», которая была застигнута врасплох, однако она нашлась, что ответить.

— Одно неудачное фото, которое попало в сеть, даже обсуждать не буду, — сказала она.

Савельева замужем за актером Кириллом Сафроновым уже восемь лет, однако пока у пары нет общих детей.

Поклонники певицы заподозрили, что певица беременна из-за фото, опубликованного в соцсетях, на которой у нее якобы виден округлившийся животик.

Ранее Пятый канал публиковал откровенные знойные фото Саши Савельевой, которые попали в сеть.