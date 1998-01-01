Что можно и нельзя делать 31 декабря, чтобы грядущий год был удачным

Новый год у большинства людей ассоциируется с переменами в жизни и надеждами на счастливое будущее. В ночь с 31 декабря на 1 января принято загадывать желания, однако далеко не всем из них суждено сбыться. Отвлечь удачу могут нарушенные табу. Существует ряд плохих примет, которые несут несчастье и неудачи.

Так, в последний день года нельзя давать или брать деньги в долг — иначе все 265 дней будете нуждаться. Опасно также ссориться с друзьями и близкими, стирать и мыть полы, пришивать пуговицы и выносить мусор.

Еще несколько примет касаются непосредственно празднования Нового года. Поверье гласит, что праздничную ночь нельзя встречать в одиночестве. Также нельзя встречать Новый год за пустым или бедным столом. Оговорен и гендерный состав гостей праздника: главную ночь года нельзя проводить только в женской или только в мужской компании.

Тем временем, предания гласят, что для того, чтобы весь год жить в достатке нужно вернуть взятые в долг деньги, а за праздничный стол сесть с монеткой в кармане. Самое главное же условие — сесть за праздничный стол и проводить год в хорошем настроении и со светлыми мыслями.

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