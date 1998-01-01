Астрологический прогноз на 2019 год для всех знаков зодиака

Астролог Ксения Антонова составила астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 2019 год. Она рассказала Пятому каналу, что грядущий год будет ориентирован на труд и усердие — этому благоволит покровительства Сатурна и земной стихии. В целом год Свиньи несет перемены в личных взаимоотношениях и финансовой сфере.

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Для Овнов 2019 год пройдет под знаком трансформации личности. Одинокие представители знака могут завести новые отношения, но астролог не рекомендует рассчитывать на их продолжительность.

2019-й будет удачным для Тельцов. Можете смело готовиться к росту собственной популярности, а также счастью в отношениях и прибыли.

Близнецам наступающий год сулит встречу с любовью и предостерегает: не берите кредиты и не давайте в долг. Особенное внимание следует обратить на свое здоровье.

Для Раков 2019 год станет судьбоносным. Астрологи прогнозируют представителям знака творческий подъем и отмечают, что много радости Ракам принесет общение с детьми.

Львам стоит приготовиться к грандиозному: грядущий год обещает воплотить в жизнь все их мечты! Одновременно с этим Львы почувствуют потребность заняться домашними, семейными делами — сделать ремонт, устроить шоппинг в хозяйственном магазине.

Девам лучше всего заняться улучшением своего образа жизни и расширением связей. Год Свиньи благоволит этому знаку и в интеллектуальной работе. Будьте готовы к неожиданному карьерному скачку или кардинальной смене сферы деятельности.

Хорошим год будет и для Весов. Представителям знака выпадет шанс улучшить свое материальное положение. Однако астрологи отмечают, что состояние здоровья пожилых членов семьи может вызвать у вас беспокойство.

Повышением самооценки стоит заняться в 2019 году Скорпионам. Также успешными будут ваши начинания в сфере развития интуиции и изучения астрологии.

А вот Стрельцам в год Свиньи придется столкнуться с некоторыми препятствиями на пути к успеху. Но астрологи знают выход из ситуации: занимайтесь благотворительностью и старайтесь провести большую часть года за пределами родной страны. Хорошим другом в достижении поставленных целей станут ваши работоспособность и настойчивость.

Годом наслаждений станет наступающий 2019-й для Козерогов. Легко пойдут все дела, связанные с друзьями, самореализацией и саморазвитием. На основном месте работы могут происходить различные изменения и даже переезд офиса в другое знание, но переживать не стоит: в течение всего года Козероги будут ощущать мощнейшую поддержку от своих друзей.

Водолеям в новом году лучше всего сконцентрироваться на карьере — это станет хорошей отправной точкой для финансового развития. Не даст год Свиньи забыть и о духовной стороне жизни: 2019-й пройдет под знаком поиска своего предназначения.

Много работать над собой предстоит Рыбам. В наступающем году представители знака будут много заниматься саморазвитием и уделят внимание улучшению своего здоровья. Астрологи советуют тщательно планировать все свои действия — результат своих трудов вы увидите в конце 2019 года.

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