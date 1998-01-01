Астрологический прогноз на 2019 год для всех знаков зодиака

, 18:44 Интервью 934

Астролог Ксения Антонова рассказала, что ждет представителей каждого знака в наступающем году.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

Астролог Ксения Антонова составила астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 2019 год. Она рассказала Пятому каналу, что грядущий год будет ориентирован на труд и усердие — этому благоволит покровительства Сатурна и земной стихии. В целом год Свиньи несет перемены в личных взаимоотношениях и финансовой сфере.

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Для Овнов 2019 год пройдет под знаком трансформации личности. Одинокие представители знака могут завести новые отношения, но астролог не рекомендует рассчитывать на их продолжительность.

2019-й будет удачным для Тельцов. Можете смело готовиться к росту собственной популярности, а также счастью в отношениях и прибыли.

Близнецам наступающий год сулит встречу с любовью и предостерегает: не берите кредиты и не давайте в долг. Особенное внимание следует обратить на свое здоровье.

Для Раков 2019 год станет судьбоносным. Астрологи прогнозируют представителям знака творческий подъем и отмечают, что много радости Ракам принесет общение с детьми.

Львам стоит приготовиться к грандиозному: грядущий год обещает воплотить в жизнь все их мечты! Одновременно с этим Львы почувствуют потребность заняться домашними, семейными делами — сделать ремонт, устроить шоппинг в хозяйственном магазине.

Девам лучше всего заняться улучшением своего образа жизни и расширением связей. Год Свиньи благоволит этому знаку и в интеллектуальной работе. Будьте готовы к неожиданному карьерному скачку или кардинальной смене сферы деятельности.

Хорошим год будет и для Весов. Представителям знака выпадет шанс улучшить свое материальное положение. Однако астрологи отмечают, что состояние здоровья пожилых членов семьи может вызвать у вас беспокойство.

Повышением самооценки стоит заняться в 2019 году Скорпионам. Также успешными будут ваши начинания в сфере развития интуиции и изучения астрологии.

А вот Стрельцам в год Свиньи придется столкнуться с некоторыми препятствиями на пути к успеху. Но астрологи знают выход из ситуации: занимайтесь благотворительностью и старайтесь провести большую часть года за пределами родной страны. Хорошим другом в достижении поставленных целей станут ваши работоспособность и настойчивость.

Годом наслаждений станет наступающий 2019-й для Козерогов. Легко пойдут все дела, связанные с друзьями, самореализацией и саморазвитием. На основном месте работы могут происходить различные изменения и даже переезд офиса в другое знание, но переживать не стоит: в течение всего года Козероги будут ощущать мощнейшую поддержку от своих друзей.

Водолеям в новом году лучше всего сконцентрироваться на карьере — это станет хорошей отправной точкой для финансового развития. Не даст год Свиньи забыть и о духовной стороне жизни: 2019-й пройдет под знаком поиска своего предназначения.

Много работать над собой предстоит Рыбам. В наступающем году представители знака будут много заниматься саморазвитием и уделят внимание улучшению своего здоровья. Астрологи советуют тщательно планировать все свои действия — результат своих трудов вы увидите в конце 2019 года.

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