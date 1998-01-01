Китайский лидер Си Цзиньпин поздравил Владимира Путина с Новым годом

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин направил президенту России Владимиру Путину поздравительную телеграмму по случаю наступающего 2019 года. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на агентство Синьхуа.

В сообщении китайский лидер отметил, что желает продолжить взаимодействие с Путиным в едином ключе для непрекращающегося улучшения развития двусторонних отношений между государствами по всем направлениям, ради благополучия народов обеих стран.

Поздравление Си Цзиньпина стало ответом на послание российского президента, которое также было направлено по случаю наступления Нового года.

Владимир Путин отметил, что необходимо продолжить развитие содержательного политического диалога, динамичный рост двустороннего товарооборота, успешный старт годов межрегионального сотрудничества и «хорошую отдачу» от координации усилий Москвы и Пекина в решении актуальных региональных и глобальных проблем.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что Путин и Си Цзиньпин возглавили рейтинг популярных мировых лидеров.