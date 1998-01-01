Путин в поздравлении с Новым годом отметил душевную щедрость россиян

Президент России Владимир Путин обратился к россиянам с традиционным новогодним поздравлением. Глава государства отметил, что Новый год — очень теплый семейный праздник, когда видны восторженные глаза малышей, чувствуется, как рады родители, бабушки и дедушки, если вся семья в эти минуты вместе, а их сердца согреты чуткостью и вниманием.

— Вот оно — новогоднее волшебство, и создает его наша душевная щедрость. Она востребована и в праздники, и в будни, когда мы поддерживаем тех, кто нуждается в помощи, кто одинок или болен, ведь чужой беды действительно не бывает, — сказал Путин.

Российский лидер обратил внимание, что благополучие как отдельно взятого человека, так и государства в целом зависит от общих усилий.

— Мы точно знаем, что чтобы добиться лучшего — для себя, для своей семьи, для родной страны можно лишь собственными усилиями, общей слаженной работой. Нам предстоит решить немало насущных задач в экономике, науке и технологиях, здравоохранении, образовании и культуре. И самое главное — шаг за шагом добиваться повышения благосостояния и качества жизни, чтобы все граждане России, каждый из нас уже в наступающем году почувствовал перемены к лучшему, — отметил президент.

Он добавил, что сделать это можно только вместе — «помощников у нас никогда не было и не будет, и поэтому нам важно быть сплоченной, единой сильной командой».

— В новогоднюю ночь мы как в детстве загадываем желание, ждем везения и удачи, и пусть они будут, — пожелал президент.

Он отметил, что «когда миллионы людей испытывают такие светлые чувства, мир наполняется любовью и доверием».

Глава государства также пожелал России успехов и процветания.

Вместе с тем, ранее в понедельник, 31 декабря, Владимир Путин призвал россиян в Новый год почтить память жертв трагедии в Магнитогорске, где из-за взрыва газа в жилом доме и последующего обрушения части здания продолжается поисково-спасательная операция.