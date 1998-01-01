Путин призвал россиян в Новый год почтить память жертв трагедии в Магнитогорске

Президент РФ Владимир Путин призвал всех россиян в новогоднюю ночь вспомнить о жертвах взрыва газа в Магнитогорске, который прои. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Президент, открывая совещание в оперативном штабе (в Магнитогорске — прим.ред.), призвал всех в эту праздничную ночь вспомнить тех, кто погиб в Магнитогорске, и помянуть их, — цитирует Пескова ТАСС.

По его словам, несмотря на то, что Новый год постепенно уже наступает от региона к региону, люди сопереживают тем, кто потерял своих близких.

— В характере нашего народа — сопереживание с теми, кто потерял своих близких или пострадал, — привел Песков слова президента.

Ранее Пятый канал публиковал видео, как Путин прибыл на место обрушения подъезда в Магнитогорске.

Обрушение подъезда жилого девятиэтажного дома на проспекте Карла Маркса, 164, произошло рано утром 31 декабря, в последний день уходящего 2018 года.

На данный момент известно о четырех погибших. Остается неизвестной судьба нескольких десятков человек. По разным оценкам, это от 36 до 40 человек. Кроме того, сообщалось, что под завалами могут находиться семь детей.

Температура воздуха в Магнитогорске предстоящей ночью может опуститься до минус 26 градусов.