Около двух миллионов человек собрались на Таймс-сквер в Нью-Йорке встретить Новый год

Порядка двух миллионов человек собрались на главной площади Нью-Йорка, чтобы встретить Новый год. Об этом сообщает CNN. И это несмотря на то, что сейчас в городе идет дождь. Однако ненастная погода не испортила настроения гостям и жителям второй столицы США.

2019 на восточное побережье Соединенных Штатов пришел в 8 часов утра по московскому времени. Сообщается, что на площади установлена сцена, на которой выступают американские звезды.

С наступлением полуночи небо над площадью озарили огни красочного фейерверка.