Директора столичного Парка Горького будет уволен после обрушения моста

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил уволить директора парка культуры и отдыха имени Горького, где в новогоднюю ночь обрушилась одна из секций пешеходного моста. В результате инцидента пострадали 12 человек.

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— Происшествие тщательно расследуем, виновные будут наказаны. Но уже очевидно, что администрация парка допустила серьезную недоработку. Поручил Департаменту культуры уволить директора парка, — написал столичный градоначальник.

Собянин добавил, что это решение было для него непростым. Известно, что директор парка Марина Люльчук работает на этой должности с 2016 года. Ранее она возглавляла госучреждение «Объединенная дирекция «Мосгорпарк» и ее работа по руководсву всеми парками столицы была высоко оценена руководством города. По информации РИА Новости, временным директором назначен нынешний руководитель Объединенной дирекции Вячеслав Дунаев.

Также стало известно, что всем пострадавшим выплатят компенсацию в сумме до 500 тысяч рублей.

Ранее Пятый канал публиковал драматичные кадры обрушения моста с людьми.