Директора столичного Парка Горького будет уволен после обрушения моста

, 16:57 Фото 74

Деревянная переправа через каток не выдержала веса людей и рухнула вниз во время празднования Нового года.

Фото: www.globallookpress.com

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил уволить директора парка культуры и отдыха имени Горького, где в новогоднюю ночь обрушилась одна из секций пешеходного моста. В результате инцидента пострадали 12 человек.

ВКонтакте @mossobyanin

— Происшествие тщательно расследуем, виновные будут наказаны. Но уже очевидно, что администрация парка допустила серьезную недоработку. Поручил Департаменту культуры уволить директора парка, — написал столичный градоначальник.

Собянин добавил, что это решение было для него непростым. Известно, что директор парка Марина Люльчук работает на этой должности с 2016 года. Ранее она возглавляла госучреждение «Объединенная дирекция «Мосгорпарк» и ее работа по руководсву всеми парками столицы была высоко оценена руководством города. По информации РИА Новости, временным директором назначен нынешний руководитель Объединенной дирекции Вячеслав Дунаев.

Также стало известно, что всем пострадавшим выплатят компенсацию в сумме до 500 тысяч рублей.

Ранее Пятый канал публиковал драматичные кадры обрушения моста с людьми.

Читайте также

Пятый канал в Яндекс.НовостиДобавляйте Пятый канал в список ваших источников в Яндекс Новостях

Последние новости

17:05
Дебоширом рейса «Сочи — Москва» оказался чемпион мира по хоккею Олег Сапрыкин
16:57
Директора столичного Парка Горького будет уволен после обрушения моста
16:39
Едва сдерживая слезы: папа спасенного в Магнитогорске младенца о его состоянии
16:31
Зеленский создает фон для Тимошенко: эксперты о кандидатах в президенты Украины
16:16
Стало известно, когда армия завершит перевооружение на «Искандер-М»
15:52
«Это очень радует»: Ксения Алферова о реакции подписчиков на фото из бани
15:37
Астролог: Год Свиньи обрушит доллар и укрепит рубль
15:22
«Несносная эгоистка» — Сати Казанова сменила за полгода десяток личных водителей
15:04
Настоящее чудо: видео спасения малыша из-под завалов в Магнитогорске
14:52
В Магнитогорске под завалами найден живым младенец
14:44
Американцы призвали WADA отстранить российское антидопинговое агентство
14:33
Дебош на рейсе Сочи — Москва устроил известный хоккеист
14:23
Специальное заявление губернатора Челябинской области — Видео
14:06
«Ты же не Волочкова» — Фото голой Ксении Алферовой озадачило поклонников
13:51
Ставка НДС в России выросла с 1 января 2019 года до 20%
13:41
Зачем иностранцы бьют тарелки, прыгают через волны и бегают с чемоданами на Новый год
13:25
Видео: Путин передал подарок для пострадавшего в Магнитогорске подростка
13:15
Кровавое лунное затмение ожидается после новогодних праздников
12:59
«Он был вульгарен» — военные США извинились за шутку о «бомбардировке» Нью-Йорка
12:43
Эмин Агаларов стал отцом во второй раз

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

сегодня

Стала известна причина обрушения моста в Парке Горького в Москве

21 января — День инженерных войск России
25 января — День штурмана ВМФ России
Новогоднее обращение Владимира Путина в 2019 году
ТОП музыкальных новинок декабря

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Новый год нон-стоп на Пятом! Фантастическое Новогоднее музыкальное шоу мега-хитов трех десятилетий «Легенды Ретро FM. Лучшее»!

Только для зрителей Пятого канала — встреча с самыми яркими отечественными и зарубежными звёздами 70-х, 80-х и 90-х!

5-tv.ru

Цифры дня

От Твери до Хабаровска «Своим» открыты двери!

Показ премьерных серий детектива «Свои» в Твери, Казани, Новосибирске, Томске и Хабаровске принёс Пятому каналу почётное серебро в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Пятый канал установил несколько рекордов в юбилейный год

Вещатель также стал лидером по длительности телесмотрения.

5-tv.ru

Реклама