В Германии водитель дважды протаранил толпу мигрантов

50-летний мужчина в ночь на 1 января въехал в толпу пешеходов в немецком городе Боттроп. Затем он скрылся с места ЧП и попытался сбить людей на автобусной остановке в соседнем Эссене. Издание Spiegel сообщает о четырех пострадавших, некоторые из них получили серьезные ранения.

Полиция уже задержала злоумышленника. По одной из версий его действия продиктованы ксенофобией, так как все жертвы — выходцы из Сирии и Афганистана. Также сообщается, что у мужчины ранее диагностировали психическое расстройство.

Ранее Пятый канал публиковал страшные кадры из Китая, где автомобиль на полном ходу влетел в ресторан.

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