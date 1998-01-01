ВМС Украины задержали судно под флагом Танзании

Военно-морские силы Украины задержали корабль в украинской акватории Черного моря. Об этом пресс-служба ВМС ВСУ сообщила во вторник, 1 января.

Согласно сообщению, которое было опубликовано в Facebook, украинские военные задержали судно под флагом Танзании. Инцидент произошел на траверзе населенного пункта Курортное ниже Одессы.

Экипаж корабля подозревается в перевозке незаконных грузов — в тексте публикации говорится, что украинские военно-морские силы совместно с контрразведчиками СБУ провели задержание ввиду попытки «контрабанды морем».

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