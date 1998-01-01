2 января — Куриное рождество и день памяти Игнатия Богоносца

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В этот день хозяйки встают рано и идут кормить остатками еды кур и другую живность, а также ждут в дом «куриного помазанника».

Фото: www.globallookpress.com

Народы Сербии, Черногории и Боснии в среду, 2 января, отмечают праздник с необычным названием «куриное рождество». А в православной традиции — это день памяти Игнатия Богоносца, который был учеником Иоанна Богослова.

Согласно традиции хозяйка дома встает рано утром в этот день и идет кормить остатками еды кур и другую живность. Первого пришедшего гостя называют «куриным помазанником», так как он должен определить, сколько цыплят будет в наступившем году. «Помазанника» сажают на кровать, дают тыкву, которую он должен разбить об пол, чтобы семена разлетелись в разные стороны. При этом гость должен сидеть смирно, чтобы также аккуратно куры высиживали цыплят. Люди верят, чем больше семян, тем больше цыплят. В благодарность гостя угощают горячей ракой и закуской, а чтобы куры хорошо неслись, то его позовут и на следующий год.

С праздником связано еще несколько примет. Чтобы жизнь была счастливой, жители этих стран собираются у костра всей семьей и бросают в огонь поленья или ветки.

Если в день памяти Игнатия Богоносца идет снег или дождь, то считается — год будет урожайным. В России этот день посвящают дому и молятся святому о безопасности своего жилища от различных напастей — нужно поклониться своему дому и обойти с иконкой в руках крестным ходом вокруг села. Также, согласно верованию, те, кто родились в этот день всю жизнь привязаны к дому и семье.

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