Лиза Боярская показала фото постаревшего отца без шляпы

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Заслуженная артистка России Елизавета Боярского опубликовала семейное фото, на котором, в том числе, запечатлен и отец семейства — народный артист РСФСР Михаил Боярский. Фото Елизавета разместила в своем паблике в Istagram. Поклонники звездной семьи обратили внимание, что на голове Боярского старшего нет головного убора — Михаил Сергеевич почти никогда не фотографируется с непокрытой головой. В наступающем году народный артист РСФСР отметит свой 70-летний юбилей, и, как говорится, годы берут свое — от некогда роскошной шевелюры Боярского почти ничего не осталось.

Instagram @lizavetabo

Судя по всему, фото сделано в родительской квартире актрисы в Санкт-Петербурге. На фотографии также запечатлены Елизавета Боярская с мужем Максимом Матвеевым, Сергей Боярский — старший сын Михаила Боярского и актрисы Ларисы Луппиан, а вот внуков на фотографии нет.

Поклонники буквально завалили комментариями фото известной семьи. В основном комментаторы поздравляют всех представителей Боярских с новым годом и оставляют добрые пожелания. Судя по оставленным записям, любовь большинства поклонников и особенно поклонниц к легендарному Д’Артаньяну, роль которого в свое время вознесла Михаила Боярского на вершину популярности, не становится меньше, несмотря на его редеющую шевелюру.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, как в свое время звезда польского и советского кино Барбара Брыльска элегантно «отшила» ухаживающего за ней Михаила Боярского.