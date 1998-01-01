Стала известна причина смерти актера фильма «Лето» Владимира Дыховичного

30-летний актер, сыгравший в фильме Кирилла Серебренникова «Лето», и сын известного режиссера Ивана Дыховичного, Владимир умер в квартире на Кутузовском проспекте вечером 31 декабря накануне Нового года, а не 1 января, как сообщалось ранее.

Молодой человек неоднократно был замечен в употреблении наркотических веществ, что, как стало известно Пятому каналу, и привело к трагической гибели актера. Предварительно, причиной смерти стала передозировка.

Эту же версию на своей странице накануне озвучил и журналист Кирилл Шулика.

— Причина смерти — наркотики. Наркотики зло. Не пробуйте и берегите детей. 30 лет парню было! — подчеркнул он.

Российский режиссер Арменак Назикян в интервью Пятому каналу назвал рано ушедшего из жизни Владимира Дыховичного талантливым человеком.