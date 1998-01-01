Наркотики могут быть вероятной причиной смерти актера Владимира Дыховичного

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Актер, сыгравший в фильме «Лето», скончался 1 января в возрасте 30 лет.

Фото: Facebook @Владимир Дыховичный

Известие о смерти актера Владимира Дыховичного, сына режиссера Ивана Дыховичного, который скончался 1 января на 31-м году жизни, потрясло театральный мир. Что стало причиной смерти артиста пока неизвестно.

Однако некоторые делают смелые предположения. Например, журналист Кирилл Шулика на своей страничке в Facebook написал, что во всем виноваты запрещенные вещества.

— Умер актер Владимир Дыховичный, сын покойного Ивана Дыховичного (героя стихотворения Высоцкого «Вступительное слово про Витьку Кораблева и друга закадычного — Ваню Дыховичного») и племянник Алексея Венедиктова. Причина смерти — наркотики. Наркотики зло. Не пробуйте и берегите детей. 30 лет парню было! — написал Шулика.

www.facebook.com/kirill.shulika

Многие деятели искусства выразили соболезнования близким актера. Время и место похорон Владимира Дыховичного пока не сообщаются.

Владимир Дыховичный родился 12 апреля 1988 года, окончил ВГИК (мастерская народного артиста РФ Сергея Соловьева). Стал известен своими ролями в фильмах «Невидимки» Сергея Комарова, «Лето» Кирилла Серебренникова, сериале «Бессонница» и других.

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