Наркотики могут быть вероятной причиной смерти актера Владимира Дыховичного

Известие о смерти актера Владимира Дыховичного, сына режиссера Ивана Дыховичного, который скончался 1 января на 31-м году жизни, потрясло театральный мир. Что стало причиной смерти артиста пока неизвестно.
Однако некоторые делают смелые предположения. Например, журналист Кирилл Шулика на своей страничке в Facebook написал, что во всем виноваты запрещенные вещества.
Многие деятели искусства выразили соболезнования близким актера. Время и место похорон Владимира Дыховичного пока не сообщаются.
Владимир Дыховичный родился 12 апреля 1988 года, окончил ВГИК (мастерская народного артиста РФ Сергея Соловьева). Стал известен своими ролями в фильмах «Невидимки» Сергея Комарова, «Лето» Кирилла Серебренникова, сериале «Бессонница» и других.