На Мадагаскаре нашли необычную орхидею с запахом шампанского

Австрийский ботаник Антон Зидер открыл на Мадагаскаре новый вид орхидеи с сильно пахнущими цветками. Об этом сообщает National Geographic.

Цветок получил название Cynorkis christae. Второе название орхидея получила в честь жены ученого Кристы. Известно, что он растет на удаленной части острова и добраться до этого места, отмечает ученый, «уже приключение».

Особенностью нового растения стал тот факт, что запах его бутонов напоминает шампанское.

Как сообщает РИА Новости, находка передана в Королевский ботанический сад Кью.

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