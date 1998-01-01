Анастасия Волочкова, весьма подустав от вопросов подписчиков о своей дочери Ариадне, рассказала об отношениях с ребенком. Балерина не стала комментировать «исчезновение» дочери со своей страницы в Instagram, но при этом выложила совместное фото.

— Мой самый счастливый Новый год с самой любимой! — написала Волочкова.

Instagram @volochkova_art

Анастасия Волочкова призналась, что ее дочь Ариадна находится в подростковом возрасте, который из-за скачков гормонов делает ее раздражительной и капризной, поэтому девочка ревнует маму к окружающим, не желая делить ее внимание ни с кем. По словам Анастасии, в период своего «исчезновения» Ариадна гостила у отца, по которому сильно скучает. Артистка опубликовала фото, на котором она с дочерью и отцом девочки.

—Вы писали, что Ариша пропала, и я не стала ничего постить в ответ, потому что я всегда рядом со своими любимыми, а они со мной, — оставила комментарий под фото Анастасия.

Instagram @volochkova_art

Ранее Пятый канал рассказывал, что Анастасия Волочкова провела «репортаж» из русской бани, прикрывшись одним лишь банным веником.