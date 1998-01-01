Она ревнует! — Волочкова рассказала, куда «пропала» ее дочь Ариадна

, 16:21 Фото 353

Панику на странице звезды в соцсетях подняли поклонники, которые давно уже не видят фотографий наследницы балерины.

Фото: ВКонтакте @volochkova_a

Анастасия Волочкова, весьма подустав от вопросов подписчиков о своей дочери Ариадне, рассказала об отношениях с ребенком. Балерина не стала комментировать «исчезновение» дочери со своей страницы в Instagram, но при этом выложила совместное фото.

Мой самый счастливый Новый год с самой любимой! — написала Волочкова.

Instagram @volochkova_art

Анастасия Волочкова призналась, что ее дочь Ариадна находится в подростковом возрасте, который из-за скачков гормонов делает ее раздражительной и капризной, поэтому девочка ревнует маму к окружающим, не желая делить ее внимание ни с кем. По словам Анастасии, в период своего «исчезновения» Ариадна гостила у отца, по которому сильно скучает. Артистка опубликовала фото, на котором она с дочерью и отцом девочки.

Вы писали, что Ариша пропала, и я не стала ничего постить в ответ, потому что я всегда рядом со своими любимыми, а они со мной, — оставила комментарий под фото Анастасия.

Instagram @volochkova_art

Ранее Пятый канал рассказывал, что Анастасия Волочкова провела «репортаж» из русской бани, прикрывшись одним лишь банным веником.

Читайте также

Подпишитесь на ленту Яндекс.Дзен!Читайте новости Пятого канала
в ленте Яндекс Дзен

Последние новости

17:58
Мужчина расстрелял сожительницу на парковке ТЦ в Сочи
17:37
Петербург накроет мощный снегопад, а в Москву идут «рождественские морозы»
17:22
Попавшая под лавину в Мурманске петербурженка погибла
17:09
Попавшего под лавину жителя Петербурга ищут спасатели в Мурманской области
16:57
ФСБ разработала систему защиты храмов от террористов
16:38
Неизвестные подорвали опору железнодорожного моста в Донецке — видео
16:21
Она ревнует! — Волочкова рассказала, куда «пропала» ее дочь Ариадна
16:05
Мощная метель задержала вылет более 30 рейсов из Москвы
15:48
Китайцы массово едут на отдых в Крым
15:18
Зачем их сбривать, если они даны Богом? — Черчесов про «усы надежды»
14:56
Петербуржец выиграл в «Русское лото» 500 миллионов рублей
14:39
Список опознанных жертв обрушения подъезда в Магнитогорске
14:20
Главы иностранных государств выразили свои соболезнования народу России
13:43
Шесть человек погибли в результате железнодорожной катастрофы в Дании
13:10
На Мадагаскаре нашли необычную орхидею с запахом шампанского
12:39
Шепелев увез свою новую возлюбленную в горы на Новый год
12:21
Стала известна причина смерти актера фильма «Лето» Владимира Дыховичного
11:43
С нового года у граждан России появились дополнительные дни отпуска
11:20
Текстовая трансляция из Магнитогорска: последние данные на 2 января 2019 года
11:15
Лиза Боярская показала фото постаревшего отца без шляпы

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Премьера на Пятом канале! Вся правда о… новогодних праздниках

В канун Рождества на Пятом канале премьера нового продуктового расследования «Вся правда о… новогодних праздниках».

5-tv.ru

Цифры дня

От Твери до Хабаровска «Своим» открыты двери!

Показ премьерных серий детектива «Свои» в Твери, Казани, Новосибирске, Томске и Хабаровске принёс Пятому каналу почётное серебро в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Пятый канал установил несколько рекордов в юбилейный год

Вещатель также стал лидером по длительности телесмотрения.

5-tv.ru

Реклама