Россияне смогут переводить деньги по номеру мобильного уже в январе 2019 года

Россияне смогут переводить деньги на счет клиента практически любого банка без ввода его номера карты уже в январе 2019 года. Для этого будет достаточно знать номер мобильного телефона того, кому будут адресованы данные средства. Обеспечивать эти транзакции будет система быстрых платежей Банка России.

В тестировании системы быстрых платежей приняли участие 12 банков, вскоре к ним присоединятся еще двадцать.

В дальнейшей перспективе переводить деньги россияне смогут не только по номеру телефона, но и с помощью адреса электронной почты получателя. Кроме того, для жителей РФ будут доступны платежи в адрес государственных органов и юридических лиц.

Ранее Пятый канал сообщил, что в России усилят контроль за онлайн-платежами.