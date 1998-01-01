Ксения Собчак поздравила с днем рождения «девочку из Сочи»

Продюсер Яна Рудковская в среду, 2 января, празднует день рождения. Многие знаменитости поздравляют ее с 44-летием в социальных сетях. Не осталась в стороне Ксения Собчак, которая дружит с Яной Рудковской уже на протяжении многих лет.

— С днем рождения! В тебе море трудолюбия и водопад гиперактивности!!! Девочка из Сочи, которая приехала и завоевала всю Москву! Двигайся дальше, к новым вершинам и победам! Спасибо за порядочность, точность в сотрудничестве, и внимание к деталям. И не обращай внимания на зависть и презрительные усмешки — ты слишком яркая, чтобы было иначе. С праздником!!! — написала у себя на странице в Instagram Ксения Собчак.

Instagram @xenia_sobchak

Подписчики Собчак не заставили себя ждать и выплеснули массу колких комментариев по этому поводу.

—Ага, молодец, кинула мужа на бабло и покорила город

—Сочи — это потом! А сначала Казахстан, где родилась, Барнаул, где училась. А потом Сочи, где строилась личная жизнь. Первый брак, который окончился сразу, как в Сочи появился такой несимпатичный и противненький, но зато такой всемогущий Батурин. Вот как-то так, — написали пользователи.

Ранее Пятый канал рассказывал, что фото Ксении Собчак, где она предстала без бюстгальтера, высмеяли в сети.