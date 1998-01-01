Матильда до сих пор не пришла в себя после развода со Шнуровым

Бывшая жена рок-музыканта, наставника шоу «Голос» Сергея Шнурова Матильда рассказала, о своих внутренних ощущениях после развода с лидером группировки «Ленинград». Женщина на протяжении восьми лет являлась законной супругой «Шнура». Все эти годы пара поддерживала друг друга, даже называли себя — одним целым.

Новость о разводе Сергея и Матильды быстро стала достоянием общественности. Об этом говорили СМИ, различные ток-шоу приглашали бывших супругов на съемки. Общая цель была понять, что послужило причиной к расставанию.

Некоторые утверждали, что новая пассия Сергея Шнурова и явилась катализатором к расколу в семье. Сам музыкант никак не комментировал эти слухи. Вместо этого он поставил в паспорт новый штамп о регистрации брака с Ольгой Абрамовой.

Бывшая жена не ожидала такого расклада и с головой нырнула в работу. В начале 2019 года, Матильда все-таки решилась рассказать, каким тяжелым выдался для нее 2018 год.

— Сказать, что этот год стал поворотным в моей жизни — ничего не сказать. Сказать, что этот год был болезненным и щедрым на потери и разочарования — ничего не сказать, — рассказала Матильда.

Ресторатор призналась, что до сих пор не может отойти от развода. Расставание со Шнуровым далось ей очень нелегко, сообщает Teleprogramma.pro.

Ранее Пятый канал сообщал, что букмекеры вычислили шансы Бузовой и Шнурова поехать на «Евровидение».