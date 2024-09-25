Четыре неудачные попытки: почему Сергей Шнуров не смог обрести семейного счастья

Недавно стало известно, что музыкант разводится в четвертый раз. Что же могло стать причиной разлада в этом браке?

Четвертая жена музыканта Сергея Шнурова — Ольга Абрамова — подала на развод после шести лет брака. Согласно данным из картотеки столичного Хамовнического суда, заявление о расторжении брака было подано еще 16 сентября.

Сам лидер рок-группы «Ленинград» пока что никак не комментировал эту новость, о причинах также пока что неизвестно.

Всего Шнуров был женат четыре раза. Первые три музыкант сам оставлял своих жен. Однако теперь все изменилось: дочь миллиардера, которая младше его на 18 лет, ушла сама. Почему же у Шнурова никак не получается построить счастливый брак?

Брак с Ольгой Абрамовой

Четвертая супруга 51-летнего Шнурова является довольно состоятельной женщиной. Ее отец — Валерий Абрамов — уральский бизнесмен, чье состояние насчитывает миллиарды рублей.

Музыкант женился на Абрамовой 20 октября 2018 года — вскоре после развода с Ееленой Мозговой (Матильдой Шнуровой). В 2021 году у пары родился сын. В 2022 году Ольга родила еще одного ребенка, однако его имя и пол до сих пор остаются неизвестными.

Всего у Шнурова сейчас четверо детей: от первого брака с Марией Исмагиловой у музыканта 31-летняя дочь Серафима, от второй супруги — Светланы Костицыной — 24-летний сын по имени Аполлон.

Уже 3 октября назначено первое заседание по бракоразводному процессу Ольги и Сергея, после чего супругам будет дано время до трех месяцев «на передумать».

Так как иск о расторжении брака был подан на мировой судебный участок, то супруги, скорее всего, планируют расстаться мирно, без дележки имущества. Тем не менее, по данным издания «Страсти», общая стоимость имущества может достигать миллиард рублей.

Известно, что Ольга является искусствоведом по образованию и закончила учебные заведения в Москве и Лондоне.

Как признавался музыкант журналу Voice, при первой встрече Абрамовой удалось сильно впечатлить его. Так, изначально она представилась кандидатом наук.

«Она, вообще, искусствовед. Я подумал, что, в принципе, если я — искусство, то должен быть и искусствовед. То есть я — предмет исследования», — говорил артист.

Кроме того, он отмечал, что в их семье финансовую сторону они решили взять на обоих.

«Не то чтобы я абсолютно руковожу или она руководит — нет, такого нет. Это касается крупных трат. По мелочи — каждый тратит любые деньги», — объяснял музыкант.

Помимо этого, в одном из интервью он заявлял, что не считает свою супругу идеальной, чему очень рад, ведь он не мог бы полюбить женщину без недостатков.

«Я люблю свою жену! Женщина должна быть женщиной», — говорил он.

В 2022 году он обмолвился прессе, что в их отношениях с женой много любви, и рассказал о пополнении в семействе.

Непростое время

Сергей Шнуров на концерте. © РИА Новости/Алексей Даничев

Помимо проблем в семейной жизни у Шнурова также не клеится и в карьере. Еще пару лет назад группа «Ленинград» разрывала все музыкальные хит-парады своими дерзкими и броскими песнями на злобу дня. Их синглы становились настоящим событием в сфере музыки.

Все это сопровождалось большим количеством съемок, выступлений и большими гонорарами. Например, в сентябре 2023 года должно было состояться его шоу в «Лужниках», после чего он должен был получить 90 миллионов рублей.

Однако выступление было отменено, а организаторы выступления отмечали, что такое решение было принято по независящим от них причинам.

Спустя год у артиста не намечается ни крупных съемок, ни концертов — полный застой. Музыканта можно лишь заметить на закрытых корпоративах. Артист сам отчасти «приложил руку» к такому исходу — чем популярнее становился музыкант, тем дальше он уходил от своего образа «питерского бунтаря» из нулевых.

Теперь он сменил майку-алкоголичку на брендовый костюм, влился в элитную тусовку и как будто стал своей же противоположностью. Как отмечают некоторые поклонники, если раньше он был просто алкоголиком, то теперь он гламурный алкоголик.

Теперь уже от былого Сергея Шнурова мало что осталось. Артист также ударился в политику и вступил в партию, где занимался вопросами культуры. Однако и эта его деятельность не принесла больших успехов.

При этом новых громких музыкальных клипов у артиста больше нет. Вместо своей карьеры он принялся раскручивать начинающую певицу Зою, чьи песни не отличались чем-то особенным.

Многие поклонники не понимают, почему он решил «угробить» свою карьеру, но, тем не менее, до сих пор ждут его триумфального возвращения. Кто знает, возможно именно бедственное положение послужило причиной разрыва Ольги с Сергеем.

При этом можно еще рассчитывать на то, что именно развод с четвертой супругой даст музыканту дополнительный «пинок» в творческом плане. Все-таки творцы чаще всего черпают вдохновение из личных кризисов.

Предыдущие браки

Сергей Шнуров вместе с Матильдой. © РИА Новости/Евгения Новоженина

Шнуров ранее был в браке с Еленой Мозговой (Матильдой Шнуровой). Их отношения продлились восемь лет — с 2010 по 2018 год. Общих детей у пары нет. Именно она во многом помогла Шнурову изменить свой образ, поэтому эти отношния многое значили для него.

К слову, после развода с Матильдой Шнуров записал трогательную песню под названием «Думаю». Многие уверены, что он посвятил ее именно ей.

«А люди кричат, слезы текут ручьями из глаз девчат. Но я по тебе скучаю. Думаю о тебе, думаю. И никуда не денется — думаю», — говорилось в песне.

Со второй супругой — Светланой Костицыной — они познакомились в музыкальной среде, так как она активно принимала участие в организации гастролей для «Ленинграда»,

В 2000-м у влюбленных родился сын по имени Аполлон. Столь необычное имя было выбрано, как дань уважения поэту Аполлонк Григорьеву.

Позже пара развелась, но экс-супруга все еще осталась менеджером группы, продолжая помогать карьере бывшего мужа.

Более того, именно во время отношений с Костицыной у 30-летнего Шнурова завязался бурный роман с актрисой Оксаной Акиньшиной, которой в тот момент было 15 лет. Пара была вместе около пяти лет, но многие до сих пор вспоминают этот сомнительный союз.

Вскоре жаждущий приключений Шнуров бросил Светлану ради Оксаны, оставив той квартиру, а сам пытался построить счастье со школьницей. Однако, как можно догадаться, ничего хорошего из этого не вышло. Постоянные скандалы вынудили пару разойтись.

«Вытаскивал меня из кровати за шиворот и тащил в школу. А я хотела спать, упиралась, била его всем, что под руку попадется. По вечерам, бывало, напивались, могли влить в себя три бутылки водки», — говорила Акиньшина в одном из интервью.

Что касается самой первой жены артиста — Марии Исмагиловой, то со Шнуровым они познакомились еще во время учебы в духовной академии. Позже пара поженилась, а в 1993 году у них родилась дочь Серафима.

Однако счастье молодых длилось недолго: так как группа «Ленинград» начала отбирать много времени, то вскоре Шнурову стало просто не до семьи. На то момент его беспокоили лишь его карьера и слава.

Несмотря на то, что после первого брака прошло уже много лет, кажется, Шнуров до сих пор ищет приключения в своей жизни и просто не готов был рядом с одной единственной женщиной на всю жизнь.

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