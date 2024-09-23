Четвертая жена Сергея Шнурова подала на развод

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 58 0

Заседание назначено на 3 октября.

Четвертая жена Сергея Шнурова подала на развод

Фото: © РИА Новости/Бобылев Сергей

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Тема:
Развод Сергея Шнурова

Четвертая жена лидера рок-группы «Ленинград» Сергея Шнурова — Ольга Абрамова — подала на развод. Информация об этом появилась на портале судов общей юрисдикции города Москвы.

Заседание назначено на 3 октября. Причем истцом обозначена именно Ольга. Сергей пока не комментировал развод со своей супругой, причины также неизвестны.

Музыкант женился на Ольге Абрамовой в 2018 году, она стала его четвертой супругой. Разница в возрасте возлюбленных — 18 лет.

У супружеской пары двое детей — первый сын родился в 2021, а второй ребенок появился в 2022. Сергей не показывал наследников, а также долгое время не комментировал их появление. Лишь на одной из пресс-конференций, он решил рассказать о радостном событии.

Всего у музыканта четверо детей от разных браков. 

Ранее 5-tv.ru сообщил, что помощница Сергея Шнурова получила условный срок.

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