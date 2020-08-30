Стало известно, сколько зарабатывает Матильда Шнурова после развода с шоуменом

Матильда Шнурова, бывшая жена и муза лидера «Ленинграда», стала редко появляться на светских тусовках после развода со своим знаменитым супругом. Многие сулили ей забвение и разорение, аргументируя это тем, что пресса любила ее только из-за родства с эпатажным шоуменом, и всем своим богатством она обязана ему. Тем не менее спустя два года после расставания Матильда не только не оказалась на обочине жизни, но и преумножила свой капитал. Как пишет сайт KP.RU, только за прошлый год бизнес-леди удалось получить прибыть в 34 миллиона рублей.

После союза с Шнуровым у Матильды остались ресторан «Кококо» и балетная школа «Айседора». Гастрономический проект за прошлый год показал неслабую выручку — 166 миллионов рублей! А вот с балетным классом пришлось расстаться. Сумма сделки неизвестна, но есть сведения, что купила ее подруга Матильды. При этом сама бизнесвумен всегда подчеркивала, что ее танцевальный проект весьма прибылен: только в месяц школа приносила ей девять миллионов рублей.

Полученные от сделки деньги Матильда предпочла вложить в свой ресторан. Теперь у нее работает служба доставки, которая в период пандемии коронавируса стала особенно востребована.

Стоит отметить, что и бывший супруг Матильды не бедствует. Как писал ранее 5-tv.ru, Сергей Шнуров обскакал Филиппа Киркорова в списке самых богатых российских звезд.