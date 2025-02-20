Фиктивный развод? Расставание Сергея Шнурова с четвертой женой назвали пиаром

В шоу-бизнесе не утихают споры о личной жизни рокера Сергея Шнурова. Почему поклонники уверены, что его расставание с Ольгой Абрамовой — обычный пиар? Зачем разведенный певец продолжает носить обручальное кольцо? И как непростая ситуация в семье отразилась на его карьере? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Да, конечно, порвем. А чего волноваться? Волноваться уже поздно», — заявил музыкант.

Недавно лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров дал концерт на острове Бали. И сразу спровоцировал шумиху. Пока он исполнял свои нетленные хиты, возле сцены зрители заметили Ольгу Абрамову, с которой он три месяца назад развелся.

«У меня все прекрасно вообще. Как обычно, да», — подчеркнул исполнитель.

Рокер по-прежнему выступает с кольцом на безымянном пальце. Но при этом уверяет, что просто тепло общается с бывшей женой. Фанаты не знают теперь, что и думать. Супруги помирились или, может, их развод и вовсе был фиктивным?

«Так многие артисты делают. А потом выясняется, что на самом деле они счастливо живут, прекрасно. Не ссорятся и не ругаются», — отметил светский журналист Денис Сорокин.

Для артиста брак с Абрамовой — четвертый по счету. При этом расставание с каждой супругой было громким и не подлежало сомнению. Первая семья с Марией Исмагиловой распалась из-за образа жизни Шнурова. Бывший директор «Ленинграда» вспоминал, что Сергей в тот период много пил.

«Здоровье у него немножечко потрепано. Все-таки понятно, что в свое время он увлекался и горячительными напитками, и вредными привычками. Были такие целые рейвы, где ребята и хулиганили, и били музыкальные инструменты, и просто отрывались», — рассказал светский журналист Антон Беккужев.

Второй брак звезды со Светланой Костицыной закончился из-за бурного романа Шнурова с актрисой Оксаной Акиньшиной. Однако третьей женой музыканта стала не она, а светская львица Елена Мозговая. Союз с которой тоже распался, но уже по причине взаимных измен.

«Я не веду дневника о своих сексуальных похождениях, поэтому не могу вам точно сказать: мне нужно посмотреть записи», — заявил Шнуров.

«Он в принципе такой человек, если честно, не особо-то семейный. У него была куча уже этих браков, и каждый раз что-то не складывается. Ему хочется постоянно чего-то нового, какого-то драйва, а потом он вновь уходит в депрессии», — выразил мнение журналист Беккужев.

Но с четвертой супругой, Ольгой Абрамовой, все складывалось по-другому. Шнуров стал примерным семьянином и даже сменил стиль. Причины их развода до сих пор неизвестны. Они не делили многомиллионное имущество и совместных детей. Эти факты натолкнули фанатов на мысль, что обоим просто было выгодно привлечь к себе внимание.

«Популярность в интернете, понимаете, такая очень странная. Она приходит волнами, буквально как ветер может прилететь и тут же стихнуть», — подчеркнул Сергей Шнуров.

Накануне расторжения их брака СМИ писали: музыкант испытывает трудности с деньгами и даже вдвое снизил ценник из-за низкого спроса. При этом сразу после расставания с женой рокер выпустил новый альбом, снял в своем клипе 87-летнюю Светлану Немоляеву и записал дуэт с певицей Инстасамкой.

«Это потрясающая коллаборация, классный дуэт. Они созданы друг для друга», — сказала блогер Карина Нигай.

«Шнур — самый главный хайповщик на российской эстраде. Он прекрасно понимает, что сейчас о нем забыли, подзабыли. И нужно о себе напомнить», — предположил журналист Сорокин.

Сам лидер «Ленинграда» пока никак не комментировал уик-энд с Абрамовой на другом краю Земли. Как и кольцо на безымянном пальце. Зато заверил, что находится в том статусе, когда уже не нужен никакой пиар.

«Никогда не думаю об успехе. Я делаю то, что мне интересно. Я не хочу никаких достижений, не желаю быть никем, не желаю стать лучшей версией самого себя», — признался певец.

Но коллеги уверены: Шнуров лукавит и якобы способен на все ради денег. Еще на заре популярности группы музыкант что только не придумывал ради раскрутки. И это работало.

«Шнур не один раз закрывал „Ленинград“. И это вообще своего рода пиар-ход в первую очередь потому, что когда группа объявляет о закрытии, тут же ценники вырастают в несколько раз. Потому что все думают: последние концерты, нужно успеть. Поэтому спрос вырастает еще в два-три раза и, соответственно, ценник еще больше», — высказался Беккужев.

Возможно, что артист и в этот раз решил поправить свое финансовое положение напускной шумихой. Однако его верные поклонники только рады, ведь певец снова вернулся на большую сцену и не важно, какой ценой.