Ушел из жизни один из создателей легендарных мультфильмов Walt Disney

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Дон Ласк, один из создателей мультфильмов «Бэмби», «Пиноккио» и многих других мультипликационных хитов Disney скончался в возрасте 105 лет.

Фото: Кадр из м/ф "Белоснежка и семь гномов" (1937 г.)

Ушел из жизни американский режиссер и мультипликатор студии Walt Disney Дон Ласк. Как сообщает Cartoon Brew, он умер на 106-м году жизни еще 30 декабря, однако известно об этом стало только сейчас.

Ласк принимал участие в создании культовых мультфильмов студии: «Белоснежка и семь гномов», «Пиноккио», «Бэмби», «Алиса в стране чудес», «Питер Пэн», «Леди и Бродяга», «Спящая красавица».

В Walt Disney Company он работал 1933 года. В том числе мужчина напрямую сотрудничал с создателем компании Уолтом Диснеем. Всего созданию «диснеевских» мультфильмов Ласк посвятил 27 лет своей жизни.

Disney

Также Дон Ласк принимал участие в работе над проектами других студий, например, он был одним из создателей мультфильмов «Смурфики», «Дети Флинстоунов» и «Семейка Адамс».

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что 1 января ушел из жизни исполнитель песни «Замыкая круг» Крис Кельми.

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