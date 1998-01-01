Ушел из жизни один из создателей легендарных мультфильмов Walt Disney

Ушел из жизни американский режиссер и мультипликатор студии Walt Disney Дон Ласк. Как сообщает Cartoon Brew, он умер на 106-м году жизни еще 30 декабря, однако известно об этом стало только сейчас.

Ласк принимал участие в создании культовых мультфильмов студии: «Белоснежка и семь гномов», «Пиноккио», «Бэмби», «Алиса в стране чудес», «Питер Пэн», «Леди и Бродяга», «Спящая красавица».

В Walt Disney Company он работал 1933 года. В том числе мужчина напрямую сотрудничал с создателем компании Уолтом Диснеем. Всего созданию «диснеевских» мультфильмов Ласк посвятил 27 лет своей жизни.

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Также Дон Ласк принимал участие в работе над проектами других студий, например, он был одним из создателей мультфильмов «Смурфики», «Дети Флинстоунов» и «Семейка Адамс».

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