На Украине отключили телеканал NewsOne из-за «популяризации России»

На территории всей Украины прекращена трансляция телеканала NewsOne. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на заявление пресс-службы провайдера «Ланет». По информации издания, с 1 января 2019 года изолированным телеканал оказался в сети провайдера «Ланет», который является крупнейшим на территории Незалежной.

Сообщается, что причиной для прекращения трансляции передач телеканала послужило якобы нарушение законодательства государства, который запрещает показ программ, популяризирующих Россию.

В свою очередь на сайте телеканала NewsOne 31 декабря 2018 года появилось сообщение, призывающее население Украины бороться за свободу слова.

— Мы, коллектив телеканала NEWSONE заверяем Вас, уважаемые телезрители, что решение Ланет — чисто политическое. Началась избирательная гонка и, прекращение ретрансляции — лишь очередная попытка уничтожить телеканал, который всегда был площадкой для выражения любых политических мнений и взглядов, — говорится в сообщении телеканала.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что генеральный директор одного из крупнейших украинских телеканалов «1+1» Александр Ткаченко считает, что президент Украины Петр Порошенко боится конкуренции со стороны комика Владимира Зеленского, который официально вступил в предвыборную гонку.