«Идиот»: Станислав Садальский о критике митрополита в адрес «Иронии судьбы»

Актер Станислав Садальский резко ответил на критику православного священника в адрес фильма «Ирония судьбы, или С легким паром». При этом артист отметил, что представители других конфессий таких негативных высказываний себе не позволяют.

— Мусульмане ведут себя достойно и без скандалов, а наши наперегонки бегут, чтобы высказаться, — отметил Садальский.

По мнению актера, православная церковь в этом случае занимается «не своим делом».

— РПЦ строит пустые и ненужные церкви, а своим делом не занимается, поэтому понятен отток верующих, — заключил актер.

Артист также прокомментировал высказывание своего коллеги Андрея Мягкова о митрополите, выступившем с критикой «Иронии судьбы». Исполнитель роли Евгения Лукашина заявил, что недовольный фильмом священник «недалек умом».

— Андрюшу знаю, он интеллигентно выразился. А священник — идиот, — цитирует Садальского издание URA.RU.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что митрополит Рязанский и Михайловский Марк раскритиковал любимую многими россиянами ленту «Ирония судьбы, или С легким паром!». По мнению представителя РПЦ, фильм учит зрителя мечтать о несбыточном и ждать, что все желаемое придет без активного участия самого человека.