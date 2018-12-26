Дочь Евгения Осина впервые выступит в качестве сольной певицы

, 7:41 Фото 20

17-летняя Агния Осина споет в Петербурге.

Фото: instagram @agniaosina

Тема:
Евгений Осин 34

Российский певец и музыкальный продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин анонсировал первое сольное выступление 17-летней дочери известного исполнителя Евгения Осина, который ушел из жизни 17 ноября 2018 года. Об этом он написал на своей страничке в Instagram. По словам Разина, первое сольное выступление Агнии Осиной пройдет в Петербурге 3 января.

— В Санкт-Петербурге, в концертном зале Аврора, состоится не только выступление группы «Ласковый май», но и, наконец-таки, зрители увидят впервые вышедшую на сцену в качестве сольной певицы Агнию Осину. Приходите — не пожалеете! — написал Андрей Разин.

Instagram @razin_andrei_lm

Евгений Осин, известный по суперхиту «Плачет девушка в автомате» умер от остановки сердца 17 ноября. Вокруг наследства певца и самого факта смерти сразу разгорелся скандал: продюсер Андрей Разин стал подозревать подругу Осина в отравлении Евгения, в деле появились неизвестные ранее наследники.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что дочь Осина рассказала о тяжелой жизни с алкозависимым отцом. Певец срывался на нее и не контролировал себя после выпитого, призналась Агния Осина.

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