«Пою в его честь»: внебрачная дочь Осина вспомнила самые светлые моменты с ним
Возможная дочь Осина Анастасия Годунова благодарна ему за поддержку в музыке
Фото, видео: Гердо Владимир / ТАСС; 5-tv.ru
Что известно о жизни возможной наследницы певца? Чтит ли она память умершего музыканта?
Выдающегося советского и российского певца Евгения Осина не стало 17 ноября 2018 года. Возможная внебрачная дочь музыканта запомнила его творческим человеком, который всегда находился в музыке. Об этом Анастасия Годунова рассказала корреспонденту 5-tv.ru на Гранд-финале музыкального фестиваля «Большая сцена» в Кремле.
«Конечно, запомнила я его творческим человеком. Он всегда был в музыке. Из-за него моя жизнь поменялась: я выпустила альбом с его песнями, в память о нем. Сейчас я уже занимаюсь своим творчеством, но, когда выступаю, всегда в моем концерте есть отдельная графа с этими песнями, которые я пою в его честь», — поделилась девушка.
Кроме того, именно Осин стал причиной, по которой в детстве девочка пошла в музыкальную школу. Артист также подарил ей фортепиано и направлял в начале ее творческого пути.
«Мы любили смотреть комедии, старые российские фильмы», — добавила Анастасия.
Евгений Осин скончался от остановки сердца в собственной квартире в 2018 году. Ему было 54 года. Организовал панихиду и выкупил место на кладбище, где упокоился артист, Андрей Разин.
У певца остались две наследницы. Одна из них — дочь от второго брака Агния. Она получила московскую квартиру и несколько мотоциклов отца.
Вторая — Анастасия — не родная, но признанная артистом дочь его последней возлюбленной Скорняковой. Дама судилась за наследство артиста, утверждая, что Настя имеет право на долю в квартире знаменитости. Но суд вынес решение не в ее пользу.
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