«Пою в его честь»: внебрачная дочь Осина вспомнила самые светлые моменты с ним

|
Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 1 414 0

Возможная дочь Осина Анастасия Годунова благодарна ему за поддержку в музыке

Фото, видео: Гердо Владимир / ТАСС; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Евгений Осин

Что известно о жизни возможной наследницы певца? Чтит ли она память умершего музыканта?

Выдающегося советского и российского певца Евгения Осина не стало 17 ноября 2018 года. Возможная внебрачная дочь музыканта запомнила его творческим человеком, который всегда находился в музыке. Об этом Анастасия Годунова рассказала корреспонденту 5-tv.ru на Гранд-финале музыкального фестиваля «Большая сцена» в Кремле.

«Конечно, запомнила я его творческим человеком. Он всегда был в музыке. Из-за него моя жизнь поменялась: я выпустила альбом с его песнями, в память о нем. Сейчас я уже занимаюсь своим творчеством, но, когда выступаю, всегда в моем концерте есть отдельная графа с этими песнями, которые я пою в его честь», — поделилась девушка.

Кроме того, именно Осин стал причиной, по которой в детстве девочка пошла в музыкальную школу. Артист также подарил ей фортепиано и направлял в начале ее творческого пути.

«Мы любили смотреть комедии, старые российские фильмы», — добавила Анастасия.

Евгений Осин скончался от остановки сердца в собственной квартире в 2018 году. Ему было 54 года. Организовал панихиду и выкупил место на кладбище, где упокоился артист, Андрей Разин.

У певца остались две наследницы. Одна из них — дочь от второго брака Агния. Она получила московскую квартиру и несколько мотоциклов отца.

Вторая — Анастасия — не родная, но признанная артистом дочь его последней возлюбленной Скорняковой. Дама судилась за наследство артиста, утверждая, что Настя имеет право на долю в квартире знаменитости. Но суд вынес решение не в ее пользу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что могила Евгения Осина превратилась в помойку.

Тема:
Евгений Осин
25 апр
Пьяные шабаши: могила Евгения Осина превратилась в помойку
8 мар
Дочь-певица Евгения Осина отказалась сотрудничать с Андреем Разиным
11 окт
Последнее пристанище: Как выглядят могилы знаменитостей?
5 авг
Секта, алкоголизм и смерть в одиночестве: испытания, выпавшие на долю Евгения Осина
4 авг
Облагородили: через 3 года после смерти на могиле Евгения Осина поставили памятник
30 нояб
Могила Евгения Осина приходит в запустение спустя два года после похорон
25 авг
Раскрыта роль поп-звезд в победе Ельцина на выборах в 1996 году
21 июл
«Жалею, что папы не было на свадьбе»: дочь Евгения Осина рассказала о замужестве
3 июл
«Горько молодым!» — 18-летняя дочь Евгения Осина вышла замуж
11 февр
Дочь Евгения Осина начала писать песни на заказ
+7° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
93.28
1.26 98.44
0.51
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:59
Киев совершил провокацию с целью создания угрозы для Запорожской АЭС
15:53
Развитие отношений? Чего ожидать от визита Макрона в Узбекистан
15:50
В России учредят Национальный центр исторической памяти при президенте
15:42
«Пою в его честь»: внебрачная дочь Осина вспомнила самые светлые моменты с ним
15:30
Умер худрук Санкт-Петербургской филармонии Юрий Темирканов
15:30
В Москве открылась уличная выставка об истории нацизма в Швеции

Сейчас читают

Молодой ведущий: Макаров из «Маски» может заменить 81-летнего Маслякова в «КВН»
Миллер об уходе иностранных партнеров: «А вы знаете, ничего не произошло!»
Шик, блеск: АвтоВАЗ впервые выпустил авто с салоном из натуральной кожи - узнали цены
Я на Родине: сенатор Вайнберг о танковом экипаже «Алеша», Пушилине, Машкове и патриотизме

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд