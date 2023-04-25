Пьяные шабаши: могила Евгения Осина превратилась в помойку

Увиденное на месте последнего пристанища певца до слез расстроило его бывшую возлюбленную Елену Скорнякову.

Могила Евгения Осина на Троекуровском кладбище спустя почти пять лет после смерти певца стала местом веселья и распития алкогольных напитков. Жуткие фото с захоронения опубликовал портал dni.ru.

В первые годы на могиле исполнителя хита «Плачет девушка в автомате» царили запустение и беспорядок — уборка не проводилась, давно увядшие цветы от поклонников никто не выносил. Спустя три года благодаря родным установили памятник. Могила буквально преобразилась, но оказалось, что ненадолго.

Приехавшие недавно на кладбище бывшая возлюбленная Осина Елена Скорнякова с дочкой Анастасией Годуновой застали там практически помойку — повсюду разбросаны скорлупа от яиц и обертки от конфет. Как предположили женщины, на могиле их любимого человека устраиваются пьяные шабаши.

«Можно же их выбросить в мусорку или убрать в пакет», — возмутилась Скорнякова.

Как бороться с таким отношением людей к могиле, женщина не знает. Ее до слез расстроило увиденное. Она обратилась ко всем с просьбой не устраивать бардак на месте захоронения певца.

Евгений Осин скончался от остановки сердца в собственной квартире в 2018 году. Ему было 54 года. Организовал панихиду и выкупил место на кладбище, где упокоился артист, Андрей Разин. У певца остались две наследницы. Одна из них — дочь от второго брака Агния. Она получила московскую квартиру и несколько мотоциклов отца. Вторая — Анастасия — не родная, но признанная артистом дочь его последней возлюбленной Скорняковой. Дама судилась за наследство артиста, утверждая, что Настя имеет право на долю в квартире знаменитости. Но суд вынес решение не в ее пользу.

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