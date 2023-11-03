«Все повторяется»: почему Андрей Разин «бросается» на покойных артистов
Певица Годунова: Разин пиарится за счет покойных Осина и Шатунова
Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Белоусов; 5-tv.ru
Сначала он участвовал в конфликте вокруг Евгения Осина, а потом проклял артистов, почтивших память Юрия Шатунова — зачем продюсер это делает?
Продюсер Андрей Разин никогда не был другом музыканта Евгения Осина, однако это не помешало ему лишний раз напомнить о себе за счет упоминания имени покойного артиста. Об этом в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru на Гранд-финале музыкального фестиваля «Большая сцена» в Кремле заявила возможная внебрачная дочь Осина, актриса и певица Анастасия Годунова.
По ее мнению, Разин просто «поливал грязью» покойного, используя при этом бранную лексику. Годунова считает, что таким образом продюсер просто напоминает о себе, пытаясь пиариться за счет музыканта.
«Сейчас все повторяется, Андрей Разин нападает на Юрия Шатунова. И проклинал концерт памяти Юрия Шатунова, где собрались все артисты. И, конечно, это — очень некрасиво! Потому что артисты, которых мы все очень любим, которые ушли, сейчас какие-то нападки со своей стороны выпускать — это плохо и некрасиво» — говорит актриса.
Годунова отмечает, что и Осин, и Шатунов — два светлых человека. Они точно не заслуживают такого отношения — в том числе и от Разина, добавила артистка.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что экс-директор Шатунова ответил на слухи о женитьбе на вдове певца.
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