«Все повторяется»: почему Андрей Разин «бросается» на покойных артистов

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова Эксклюзив 436 0

Певица Годунова: Разин пиарится за счет покойных Осина и Шатунова

Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Белоусов; 5-tv.ru

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Тема:
Евгений Осин

Сначала он участвовал в конфликте вокруг Евгения Осина, а потом проклял артистов, почтивших память Юрия Шатунова — зачем продюсер это делает?

Продюсер Андрей Разин никогда не был другом музыканта Евгения Осина, однако это не помешало ему лишний раз напомнить о себе за счет упоминания имени покойного артиста. Об этом в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru на Гранд-финале музыкального фестиваля «Большая сцена» в Кремле заявила возможная внебрачная дочь Осина, актриса и певица Анастасия Годунова.

По ее мнению, Разин просто «поливал грязью» покойного, используя при этом бранную лексику. Годунова считает, что таким образом продюсер просто напоминает о себе, пытаясь пиариться за счет музыканта.

«Сейчас все повторяется, Андрей Разин нападает на Юрия Шатунова. И проклинал концерт памяти Юрия Шатунова, где собрались все артисты. И, конечно, это — очень некрасиво! Потому что артисты, которых мы все очень любим, которые ушли, сейчас какие-то нападки со своей стороны выпускать — это плохо и некрасиво» — говорит актриса.

Годунова отмечает, что и Осин, и Шатунов — два светлых человека. Они точно не заслуживают такого отношения — в том числе и от Разина, добавила артистка.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что экс-директор Шатунова ответил на слухи о женитьбе на вдове певца.

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«Все повторяется»: почему Андрей Разин «бросается» на покойных артистов

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