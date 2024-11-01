Не плачет девочка в автомате: «приемная» дочь певца Евгения Осина вышла в свет
Приемная дочь певца Евгения Осина посетила модный показ
Фото: Анна Салынская/ТАСС
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Музыкант растил девочку с годовалого возраста, но удочерить так и не успел.
На закрытом показе модного дома JULIAKISELEVA среди зрителей была девушка, которую называют приемной дочерью певца Евгения Осина. Об этом пишет издание KP.RU.
Исполнителя композиции «Плачет девочка в автомате» не стало в 2018 году из-за проблем со здоровьем. Его возлюбленной в тот момент была Елена Скорнякова. Когда у музыканта и его женщины начинались отношения, дочери Скорняковой Анастасии был один год.
«Не каждый мужчина полюбит чужого ребенка, а Женя полюбил мою девочку и считал ее своей. Он хотел заботиться о ком-то, а Настя нуждалась в отцовской любви. Наверное, поэтому они так сблизились», — вспоминает Елена.
По словам Скорняковой, Осин хотел удочерить девочку, но жизнь его оборвалась раньше.
Сейчас Анастасии 18 лет. Она увлекается вокалом и учится на актерском отделении.
Елена рассказывает, что у певца был довольно скромный доход, поэтому баловать детей у Осина не было возможности. Самый дорогой подарок, который он подарил «приемной дочке» — это щенок померанского шпица.
Кроме того Осин сразу предупредил Скорнякову, что унаследует все его имущество дочь Агния, которая появилась в союзе с Натальей Черемисиной.
Ранее 5-tv.ru писал о том, как дети знаменитостей прожигают родительские миллионы.
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