Не плачет девочка в автомате: «приемная» дочь певца Евгения Осина вышла в свет

Музыкант растил девочку с годовалого возраста, но удочерить так и не успел.

На закрытом показе модного дома JULIAKISELEVA среди зрителей была девушка, которую называют приемной дочерью певца Евгения Осина. Об этом пишет издание KP.RU.

Исполнителя композиции «Плачет девочка в автомате» не стало в 2018 году из-за проблем со здоровьем. Его возлюбленной в тот момент была Елена Скорнякова. Когда у музыканта и его женщины начинались отношения, дочери Скорняковой Анастасии был один год.

«Не каждый мужчина полюбит чужого ребенка, а Женя полюбил мою девочку и считал ее своей. Он хотел заботиться о ком-то, а Настя нуждалась в отцовской любви. Наверное, поэтому они так сблизились», — вспоминает Елена.

По словам Скорняковой, Осин хотел удочерить девочку, но жизнь его оборвалась раньше.

Сейчас Анастасии 18 лет. Она увлекается вокалом и учится на актерском отделении.

Елена рассказывает, что у певца был довольно скромный доход, поэтому баловать детей у Осина не было возможности. Самый дорогой подарок, который он подарил «приемной дочке» — это щенок померанского шпица.

Кроме того Осин сразу предупредил Скорнякову, что унаследует все его имущество дочь Агния, которая появилась в союзе с Натальей Черемисиной.

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