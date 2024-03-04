Папина гордость: дочь Евгения Осина презентовала новый клип

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 74 0

Дочь Евгения Осина выпустила новый музыкальный клип

Папина гордость: дочь Евгения Осина презентовала новый клип

Фото: Гердо Владимир / ТАСС

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Тема:
Евгений Осин

Приемная дочь экс-вокалиста группы «Браво» пошла по стопам звездного отца и ищет себя в музыке.

17-летняя приемная дочь Евгения Осина, Анастасия Годунова, похвасталась новым творческим успехом. Девушка выпустила новый клип с фантазийным названием «Играешь со мной». Для девушки выход мини-фильма стал первым в 2024 году: до этого Годунова уже выпускала клипы на каверы и авторские песни.

В социальных сетях девушка неоднократно отмечала — на написание музыки ее вдохновила судьба звездного отца. С детства Евгений Осин уделял много времени творческому развитию девочки, а спустя время усилия дали свои плоды — Анастасия пошла по стопам папы.

Всего за два дня клип «Играешь со мной» набрал больше 500 просмотров. Комментаторы массово сходятся во мнении: если бы Осин мог слышать творчество дочери, он точно бы ей гордился.

«Насте надо продолжать „сдвигаться“ в рок, это точно ее жанр», «Настя, ритм песни и голос просто огонь!», «Ждем еще песни», «В четвертый раз за сегодня переслушиваю. Шедевр!» — пишут подписчики.

Первым клипом, который восемь лет назад презентовала Анастасия, был «Мамины глаза». Его продюсером выступила мама девушки., Елена. Видео получило награду как лучший социальный клип и произвел фурор среди зрителей.

Сейчас Анастасия Годунова активно строит карьеру певицы, регулярно выступает на мероприятиях и закрытых вечеринках. Своим успехом, отмечает сама девушка в беседе с 7Дней.ru., она обязана папе. По ее словам, именно Евгений Осин помог ей раскрыть талант и показал, в каком направлении ей стоит развиваться.

Ранее 5-tv.ru писал, кому досталось наследство Осина.

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