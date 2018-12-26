Юрий Лоза резко раскритиковал «Голубой огонек»

Автор-исполнитель, певец и композитор Юрий Лоза в ужасе от того, какой продукт предлагали отечественные телеканалы зрителю в новогоднюю ночь. По мнению артиста, все как один проекты, показанные по российскому ТВ в ночь 31 декабря оказались неудачными. И он полагает, что вся беда в отсутствии профессионалов, способных придумать оригинальные идеи и воплотить их. Об этом пишет ФАН со ссылкой на ресурс News.ru.

— Из ничего нельзя создать что-то. Если пытаться создать концерт, не имея создателей, то у вас ничего не получится, — отметил артист.

По мнению Юрия Лозы, перед созданием «голубых огоньков» необходимо проводить опрос, что и кого российский зритель хотел бы видеть в новогодних телепрограммах, для того, чтобы сделать по-настоящему интересными зрителю, а также искать людей с интересными идеями.

Ранее Пятый канал публиковал эксклюзивное интервью, в котором Юрий Лоза предложил отправить представлять Россию на конкурсе Евровидение Евгения Петросяна.