Юрий Лоза резко раскритиковал «Голубой огонек»

, 8:58 145

По мнению музыканта, на отечественном телевидении перевелись специалисты, способные создать что-то интересное современному зрителю.

Фото: www.globallookpress.com

Автор-исполнитель, певец и композитор Юрий Лоза в ужасе от того, какой продукт предлагали отечественные телеканалы зрителю в новогоднюю ночь. По мнению артиста, все как один проекты, показанные по российскому ТВ в ночь 31 декабря оказались неудачными. И он полагает, что вся беда в отсутствии профессионалов, способных придумать оригинальные идеи и воплотить их. Об этом пишет ФАН со ссылкой на ресурс News.ru.

— Из ничего нельзя создать что-то. Если пытаться создать концерт, не имея создателей, то у вас ничего не получится, — отметил артист.

По мнению Юрия Лозы, перед созданием «голубых огоньков» необходимо проводить опрос, что и кого российский зритель хотел бы видеть в новогодних телепрограммах, для того, чтобы сделать по-настоящему интересными зрителю, а также искать людей с интересными идеями.

Ранее Пятый канал публиковал эксклюзивное интервью, в котором Юрий Лоза предложил отправить представлять Россию на конкурсе Евровидение Евгения Петросяна.

Читайте также

Подпишитесь на ленту Яндекс.Дзен!Читайте новости Пятого канала
в ленте Яндекс Дзен

Последние новости

9:34
Стало известно, когда будет первый в 2019 году звездопад
9:19
Сплошное умиление: В сети появились первые фото сына Пипы Миддлтон
9:07
Опубликованы первые снимки обратной стороны Луны
8:58
Юрий Лоза резко раскритиковал «Голубой огонек»
8:42
Видео: Китайский космический аппарат впервые в истории сел на обратной стороне Луны
8:25
Исполнитель роли Рона Уизли признался, что не может смотреть «поттериану»
8:11
Избитая жена Башарова собралась на отдых в Таиланд
7:57
Видео: Экс-участник группы Queen посвятил новую песню космическому зонду
7:41
Дочь Евгения Осина впервые выступит в качестве сольной певицы
7:27
Грядущие проблемы в США упразднят либерализм в мировой экономике
7:12
Четвертые сутки со дня трагедии: В Магнитогорске увеличилось число жертв
6:59
«Идиот»: Станислав Садальский о критике митрополита в адрес «Иронии судьбы»
6:47
Самое милое видео: Венсан Кассель целует округлившийся живот беременной жены
6:32
Страшное ДТП в Подмосковье, унесшее 4 жизни — кадры с места происшествия
6:19
Видео: Евгений Малкин поддержал родной Магнитогорск во время матча НХЛ
5:59
Американский «шатдаун» привел к экологической катастрофе
5:38
Собчак заметили целующейся с режиссером Богомоловым на публике в новогоднюю ночь
5:17
«Беги, Бари, беги!»: Дочь Федосеевой-Шукшиной предрекла Алибасову уход из семьи
4:59
Трамп объяснил распад Советского Союза войной в Афганистане
4:38
Александр Овечкин отказался от участия в Матче звезд НХЛ

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

27.12.2018

«Понимает с полуслова» — Петросян рассказал о необычном «золотом» друге

26.12.2018

«Петросяна можно послать» — Лоза о потенциальных участниках «Евровидения»

21 января — День инженерных войск России
25 января — День штурмана ВМФ России
Новогоднее обращение Владимира Путина в 2019 году
ТОП музыкальных новинок декабря

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Премьера на Пятом канале! Вся правда о… новогодних праздниках

В канун Рождества на Пятом канале премьера нового продуктового расследования «Вся правда о… новогодних праздниках».

5-tv.ru

Цифры дня

От Твери до Хабаровска «Своим» открыты двери!

Показ премьерных серий детектива «Свои» в Твери, Казани, Новосибирске, Томске и Хабаровске принёс Пятому каналу почётное серебро в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Пятый канал установил несколько рекордов в юбилейный год

Вещатель также стал лидером по длительности телесмотрения.

5-tv.ru

Реклама