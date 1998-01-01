Экс-участница «Дома-2» рассказала о мучениях перед родами

Бывшая участница телестройки «Дом-2» Алеся Клочко рассказала о своих ощущения до родов и во время них. Молодая мама очень подробно описала весь процесс появления на свет своего ребенка. Алеся поделилась своими воспоминаниями в Instagram.
По ее словам, сам процесс родов вызвал у нее пограничные ощущения.
Как рассказала молодая мама, ей очень помогла доула (женщина, сопровождающая и оказывающая помощь роженице — Прим.ред.).
Самым ярким воспоминанием Алеси стал момент собственно появления на свет ее ребенка.
— И вот та самая последняя потуга: одной ногой в печень врачу, доулу за штаны одной рукой, акушерку за халат, что чуть ли бюстгальтер не оторвала, а второй ногой не помню, чего делала… И вот она моя булочка — кричит на всю родовую… Ааааа, как вспоминаю, прям аж мурашки, — рассказывает экс-участница телестройки (орфография и пунктуация автора - прим.ред.).
Алеся оставила пожелания всем будущим мамам легких родов, и дала им несколько советов.
— Слушайте и делайте все что вам говорит врач.
— Пытайтесь правильно дышать и расслабиться.
— Если есть финансовая возможность, то наймите доулу и выберете себе врача, с которым вы будете уверены, — написала новоиспеченная мама.
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