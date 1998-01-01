Экс-участница «Дома-2» рассказала о мучениях перед родами

Бывшая участница телестройки «Дом-2» Алеся Клочко рассказала о своих ощущения до родов и во время них. Молодая мама очень подробно описала весь процесс появления на свет своего ребенка. Алеся поделилась своими воспоминаниями в Instagram.

По ее словам, сам процесс родов вызвал у нее пограничные ощущения.

— В жар бросает, то снова морозит, во рту все пересыхает, нос закладывает, короче, все прелести, — пишет Алеся.

Как рассказала молодая мама, ей очень помогла доула (женщина, сопровождающая и оказывающая помощь роженице — Прим.ред.).

— Слава Богу, что со мной все это время была доула, иначе бы я умерла… она делала все, чтобы облегчить схватки, поддерживала морально, физически, короче, всяко-разно! — делится словами благодарности Клочкова.

Самым ярким воспоминанием Алеси стал момент собственно появления на свет ее ребенка.

— И вот та самая последняя потуга: одной ногой в печень врачу, доулу за штаны одной рукой, акушерку за халат, что чуть ли бюстгальтер не оторвала, а второй ногой не помню, чего делала… И вот она моя булочка — кричит на всю родовую… Ааааа, как вспоминаю, прям аж мурашки, — рассказывает экс-участница телестройки (орфография и пунктуация автора - прим.ред.).

Instagram @alesya_klochko

Алеся родила дочку, которую назвали Стефанией. Она стала новогодним подарком для родителей — девочка появилась на свет 28 декабря 2018 года.

Подписчики молодой мамы наперебой продолжают поздравлять ее с рождением ребенка и оставляют восторженные комментарии.

Instagram @alesya_klochko

Алеся оставила пожелания всем будущим мамам легких родов, и дала им несколько советов.

— Слушайте и делайте все что вам говорит врач.

— Пытайтесь правильно дышать и расслабиться.

— Если есть финансовая возможность, то наймите доулу и выберете себе врача, с которым вы будете уверены, — написала новоиспеченная мама.

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