В записях Нострадамуса нашли предсказание покушения на Трампа в 2019 году

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Тексты самого знаменитого предсказателя всех времен внимательно проанализировал британский медиум Крейг Гамильтон-Паркер.

Фото: www.globallookpress.com

На Дональда Трампа в 2019 году будет совершено покушение, а на Ближнем Востоке продолжится война. К таким выводам пришел британский медиум Крейг Гамильтон-Паркер, внимательно проанализировав записи самого знаменитого предсказателя всех времен Нострадамуса.

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Как пишут Дни.ру, покушение на президента США будет совершено, когда он объявит о намерении баллотироваться на второй срок. При этом из текстов Нострадамуса не ясно, выживет ли Трамп при попытке убийства. Издание отмечает при этом, что о грозящей американскому лидеру опасности говорится и в пророчествах Ванги — в них говорится, что в 2019 году его ждут серьезные проблемы со здоровьем — тошнота, шум в ушах и потеря слуха. Такие симптомы, по мнению экспертов, могут быть последствием взрыва.

Кроме того, Гамильтона-Паркера очень беспокоит, что в записях Нострадамуса он не нашел ни одного указания на выход Великобритании из Евросоюза, который назначен на март 2019 года. По его словам, это тревожный знак, однако интерпретировать его экстрасенс не в состоянии.

Ранее пятый канал публиковал предсказания астролога на 2019 год для всех знаков зодиака.

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