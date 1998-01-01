Российские исследователи оценили посадку «Чанъэ-4» на обратной стороне Луны

Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт прокомментировал посадку китайского космического аппарата «Чанъэ-4» на обратной стороне Луны. Об этом сообщает RT.

— Это действительно ожидалось, планировалось и подготавливалось. Эта миссия — двухэтапная. Чтобы обеспечить передачу данных с обратной стороны Луны, необходим ретранслятор. В качестве него они запустили аппарат в окрестность точки вибрации системы Земля — Луна… Следующий этап — они совершили посадку. Это тоже было не сразу, сначала они вывели аппарат на орбиту спутника Луны и только после этого прилунились. Такая технология единственно возможная, — сказал ученый.

По словам Натана Эйсмонта, именно факт того, что китайцы сделали это первыми, можно назвать колоссальным достижением.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что китайский космический аппарат «Чанъэ-4» передал первые снимки обратной стороны Луны.