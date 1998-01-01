Опубликованы первые снимки обратной стороны Луны

Китайский космический аппарат «Чанъэ-4» передал первые снимки обратной стороны Луны. Фотографии на своей страничке в Twitter опубликовало китайское издание XHscitech.

3 января, впервые в истории человечества, китайский аппарат «Чанъэ-4» совершил мягкую успешную посадку на обратной стороне естественного спутника Земли. Это произошло 3 января в 5:26 по московскому времени.

Лунный аппарат был запущен с космодрома Сичан 8 декабря. Основная задача космического устройства заключается в исследовании пока малоизученной обратной стороны Луны.

Ранее Пятый канал публиковал невероятные кадры посадки космического аппарата «Чанъэ-4» на Луну.