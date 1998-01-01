Обязательная маркировка товаров начнется с марта 2019 года

В конце апреля 2018 года Правительством РФ был утвержден перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке. Для каждой категории товара установлен отдельный срок начала исполнения предписания.

Табачные изделия подвергнутся процедуре одними из первых — 1 марта 2019 года. С июля начнут маркировать обувь, с декабря — духи и туалетную воду, трикотажные блузки, пальто и полупальто, плащи и куртки, ветровки. А также постельное, столовое, кухонное белье, фотоаппараты, шины и пневматические покрышки.

С 2020 года обязательной маркировке станут подлежать лекарственные средства. В этой связи до конца 2019 года будет проходить пилотный эксперимент.

С 1 января 2019 года Правительство РФ может устанавливать список групп хозяйствующих субъектов, осуществляющих маркировку по видам деятельности. Те из них, кто не исполнит обязанность по осуществлению маркировки отдельных товаров средствами идентификации, понесут ответственность в соответствии с законодательством, сообщает Rg.ru

Ранее Пятый канал сообщил, что на продукты с ГМО теперь будут наносить специальные знаки.